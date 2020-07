Nighthawk Korth Mongoose Silver, il revolver custom

Nighthawk e Korth danno vita a un nuovo revolver custom calibro .357 Magnum.

Dopo l’Nxs, la Mongoose Silver: rispetto all’originale nero, il nuovo revolver custom nato dalla collaborazione tra Nighthawk e Korth veste una finitura argento DLC. In edizione limitata e dal costo, 5.549 dollari, non esattamente accessibile come da tradizione Nighthawk, la nuova Mangusta è disponibile in due diverse configurazioni: cambia la lunghezza della canna, 102 o 152 millimetri. Il tamburo ospita sei colpi .357 Magnum / .38 Special; è peraltro possibile personalizzare l’arma con un caricatore diverso, calibro 9 mm ma senza moonclip.

Nelle intenzioni di Nighthawk e Korth, il Mongoose Silver richiama i giorni in cui un revolver era un pezzo d’arte funzionale costruito a mano. Modellati da macchine a controllo numerico, tutti i pezzi in acciaio sono infatti rifiniti da un artigiano. Oltre alla canna poligonale Lothar Walther forgiata a freddo, tra le note distintive dell’arma si fa largo il grilletto Roller Trigger, singola-doppia azione e dalla faccia anteriore particolarmente lucida. Completano il pacchetto le guancette in noce turco. Nella versione con canna da 152 millimetri, il Nighthawk Korth Mongoose Silver misura 292 millimetri e pesa 950 grammi.

Non bisogna però perdere di vista ciò che accade in Italia: ecco le novità sulla scadenza del porto d’armi dopo la proroga dello stato d’emergenza.

