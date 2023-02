Il revolver Taurus Raging hunter in calibro .500 S&W

Il revolver Taurus Raging hunter è ora disponibile anche in .500 Smith & Wesson, in tre differenti lunghezze di canna.

Oltre che in .44 magnum, .357 magnum/.38 special +p, .454 Casull e .460 Smith & Wesson, con l’introduzione del fusto maggiorato il revolver Taurus Raging hunter in singola-doppia azione è ora disponibile anche in .500 Smith & Wesson.

Anche in questo calibro il catalogo offre tre lunghezze di canna (130, 171, 213 millimetri) e due versioni, interamente brunita o bicolore; a ridurre il rinculo contribuiscono la struttura ported della canna, con una doppia serie di cinque fori di compensazione in volata, e la mancata scanalatura del tamburo (cinque colpi) che così aumenta il peso complessivo (rispettivamente 1.685, 1.795 e 1.915 grammi).

Sia il fusto sia il tamburo sia la canna sono realizzati in lega d’acciaio; la sicura è affidata alla cosiddetta transfer bar, la leva che trasmette la battuta del cane al percussore solo se il grilletto è completamente premuto. La dotazione si completa con slitta Picatinny superiore integrale alla bindella, mira frontale fissa e tacca di mira regolabile. A seconda delle finiture e della lunghezza di canna il prezzo oscilla tra i 1.070 e i 1.090 dollari.

A margine, è da notare che in calibro .460 Smith & Wesson è stata annunciata una nuova variante con canna da 267 millimetri (è compatibile anche con munizioni .454 Casull e .45 Colt), freno di bocca, secondo attacco Picatinny sotto la canna e riferimenti in fibra ottica per mira frontale e tacca di mira; il prezzo sale a 1.270 dollari.

