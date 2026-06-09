6,5 Creedmoor +Peak: la tecnologia Federal Peak alloy anche in 6,5 Creedmoor

Federal ammo ha annunciato il lancio di cartucce 6,5 Creedmoor +Peak, dotate di tecnologia Peak alloy e compatibili con le carabine calibro 6,5 Creedmoor.

Della tecnologia per bossoli Peak alloy si è parlato in abbondanza negli ultimi giorni, dopo l’annuncio dell’accordo con la Difesa americana: ora nel proprio catalogo per il mercato civile Federal ammunition aggiunge una proposta finora inedita, il 6,5 Creedmoor +Peak, versione ad alta pressione (fino a 80.000 psi) del 6,5 Creedmoor convenzionale, del quale mantiene le dimensioni esterne e la compatibilità.

Nel disegno di Federal questa soluzione consente di ottenere velocità più elevate senza aumentare la sensazione di rinculo e di migliorare la balistica e la precisione dei tiri a lunga distanza: ciò, si legge nella nota stampa, «è particolarmente vantaggioso per i tiratori che preferiscono fucili più piccoli, leggeri e con canna corta, tipicamente configurati per l’utilizzo con i moderatori di suono». Queste prestazioni «trasformano una cartuccia che molti ritenevano sottodimensionata per la selvaggina di grossa taglia» commenta Jesse Whiteside, vicepresidente con delega allo sviluppo di nuovi prodotti, «conferendole l’energia necessaria per abbattere selvatici di grandi dimensioni a distanze maggiori».

Le prime cartucce disponibili saranno la Terminal Ascent di 130 grani e la Fusion Tipped di 155 grani; seguiranno le versioni con palle Gold medal Sierra tipped MatchKing, Barnes Lrx e Berger Elite hunter.

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