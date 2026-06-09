Da Sk una pistola per i 25 anni dall’11 settembre 2001

A distanza di 25 anni la Sk ha deciso di ricordare le vittime degli attentati dell’11 settembre 2001 con una pistola semiautomatica da collezione, la Xclusive 25 years of remembrance.

Da allora l’11 settembre senz’altri riferimenti è l’11 settembre di quell’anno, il 2001: per ricordare, a distanza di venticinque anni, le vittime (furono quasi tremila) del più grave attacco sul suolo americano dall’aggressione di Pearl Harbor la Sk Guns ha deciso di produrre una pistola 1911 in edizione limitata (2.220 dollari), «un tributo d’acciaio».

Oltre che la canna, inossidabile (è del tipo bull, misura 4,25”, ossia 108 millimetri; 1:16” il passo di rigatura), sono in acciaio – al carbonio, con finitura lucida Dlc – anche il fusto commander e il carrello, sul quale risaltano i dettagli in oro e, tra le incisioni a mano, il profilo delle Torri gemelle.

Dotata d’impugnatura Kirinite nera (nera è anche la finitura Cerakote sull’alluminio del grilletto, curvo), la Xclusive 25 years of remembrance è disponibile sia in 9×19 mm (9+1 colpi) sia in .45 acp (8+1); a una lunghezza di 190,5 millimetri corrisponde un peso di 1.090 grammi. La tacca posteriore metallica si abbina alla mira frontale in fibra con riferimento verde.

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