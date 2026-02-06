Il Tar del Lazio: il commissario convochi l’assemblea elettiva dell’Uits

Il Tar del Lazio obbliga il commissario straordinario dell’Uits a ottemperare alla sentenza dello scorso autunno, e dunque a convocare l’assemblea elettiva della quale ha soltanto stabilito la data.

Non basta aver fissato la data (23 e 24 maggio; peraltro modificarla non è «né opportuno né possibile»), è necessario procedere alla convocazione formale dell’assemblea elettiva dell’Uits, rinviata da quasi un anno: pertanto il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso delle sezioni Tsn d’Arezzo, Cividale del Friuli, Lucera, Pontecorvo e Savona, ha obbligato (sentenza 242/26) il commissario straordinario Walter De Giusti a ottemperare a quanto gli aveva già imposto alla fine dell’autunno scorso.

Sono dieci i giorni a disposizione; in caso d’inerzia, il Tar ha deciso che il capo di gabinetto del ministero della Difesa debba nominare un commissario ad acta, che convochi l’assemblea nel giro di due settimane. Il Tar rileva peraltro che, a differenza di quanto segnalato dall’Uits, tra le ragioni per rinviare la convocazione dell’assemblea non si possono addurre problemi economici: nel bilancio di previsione 2025 per questa voce specifica risultavano stanziati quasi 126.000 euro.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.