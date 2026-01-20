Fissata la data dell’assemblea elettiva Uits

In seconda convocazione l’assemblea elettiva Uits si terrà domenica 24 maggio; ancora da definire la sede.

Risale al 4 novembre, ma sul sito ufficiale dell’Uits è comparsa – ben nascosta: non c’è nella home page, bisogna cercarla nella sezione «amministrazione trasparente» tra le disposizioni generali – soltanto negli scorsi giorni la delibera con cui il commissario straordinario Walter De Giusti, dando seguito alla sentenza del Tar, ha fissato la data dell’assemblea elettiva a sabato 23 (ore 9, prima convocazione) e a domenica 24 maggio (ore 10, seconda convocazione).

La sede dev’essere ancora definita. Oltre alle ditte che forniscano la strumentazione per la votazione elettronica e le cabine, il segretario generale ha il mandato di individuare anche un luogo idoneo a ospitare tutti i partecipanti.

Il commissario firmerà l’atto ufficiale di convocazione entro il 23 marzo; nel frattempo nel bilancio preventivo 2026 ha stanziato 90.000 euro per coprire le spese necessarie a organizzare l’assemblea.

