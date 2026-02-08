Konus introduce il Fiery Dual

In casa Konus la principale novità di febbraio è il dispositivo Fiery Dual, impiegabile sia come monocolo sia come ottica da mira.

Si chiama Dual – Fiery Dual – perché è impiegabile sia come monocolo sia come ottica da mira, ma in realtà sono tre le modalità operative messe a disposizione dalla nuova ottica Konus (760 euro): alla classica visione diurna si possono infatti alternare, distinte, quella notturna (l’illuminatore infrarosso integrato rende efficace l’osservazione anche in condizioni di buio totale) e quella termica (risoluzione 256×192 pixel, nove palette selezionabili). Si può passare liberamente da una all’altra mantenendo l’ingrandimento 7x e, grazie alla frequenza di 60 Hz, l’elevata fluidità dell’immagine.

Il Fiery Dual è un’ottica compatta con obiettivo di 35 millimetri e schermo oled di 1,54”; la descrizione tecnica si completa con reticolo digitale, batteria ricaricabile – al litio – integrata e sistema di montaggio universale compatibile con le slitte Weaver e Picatinny.

