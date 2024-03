Il tiro a segno italiano piange la scomparsa di Giancarlo Tosi

È improvvisamente mancato Giancarlo Tosi, membro storico della Uits (Unione italiana tiro a segno) e tesserato di lunghissima data del Tsn di Rovereto (Tn), sua città natale.

Giancarlo Tosi è stato un riferimento assoluto del tiro a segno nazionale. Dopo una breve carriera da tiratore, durata sino al 1983, ha scelto – nel 1984, a 23 anni – di diventare istruttore e tecnico presso il Tsn Rovereto, in quello che è stato di fatto il suo mondo fino a qualche giorno fa. Al fianco di Vigilio Fait (storico tiratore della nazionale) in quattro Olimpiadi, dal 1996 al 2008, Giancarlo Tosi ha ottenuto diversi riconoscimenti come la medaglia d’oro di benemerenza Uits (nel 1999) e la palma di bronzo Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) al merito sportivo in qualità di tecnico/allenatore (nel 2014). Dal 2021 al 2023 è stato – inoltre – direttore di gara ai Campionati d’inverno e al Cis.

Il ricordo di Marco Leonardi

Marco Leonardi, uno dei suoi storici soci presso il Tsn di Rovereto, lo ricorda così: “Siamo entrati insieme in sezione, nel 1983. Io mi occupavo della parte contabile, mentre Giancarlo di quella sportiva. Si rese subito conto di non poter fare carriera come tiratore agonista e allora decise di intraprendere immediatamente la strada per diventare tecnico. La sentiva come una vocazione e così è stato. Siamo andati avanti fianco a fianco fino all’ultimo giorno per 40 anni. Dentro sono scioccato, ma voglio ricordare Giancarlo con il sorriso e con la voglia che metteva a disposizione di tutti“.

L’ultimo saluto a Giancarlo Tosi si terrà presso la chiesa Santa Croce (via Benacense) di Rovereto, domani, giovedì 28 marzo, alle ore 16.