Il Veneto conquista il trofeo delle Regioni 2023

Il Veneto si aggiudica la XXVII edizione del trofeo delle Regioni – ospitato anche quest’anno, tra sabato 4 e domenica 5 novembre, dal poligono di Napoli – riconquistando così, dopo l’ultima vittoria datata 2015, il più importante trofeo a squadre in Italia con 15771.6 punti, seguito da Emilia Romagna (15747.7) e Puglia (15745,8)

Un successo confezionato già nella giornata di sabato, grazie agli ottimi risultati nelle gare di Carabina e Pistola 10 metri e perfezionato nelle gare di qualificazione alle finali di Pistola e Carabina di mixed team. Si chiude una manifestazione che ha coinvolto 200 giovani atleti provenienti dalle regioni qualificate di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Piemonte, Puglia e Trentino Alto Adige delle categorie Allievi (12-13 anni), Ragazzi (14-15 anni) e Juniores (16-20).

“Ci complimentiamo con il Veneto per la vittoria finale. Siamo stati felici della grande partecipazione del pubblico – ha dichiarato il presidente del Tsn Napoli, Francesco Caiafa -. La manifestazione ha avuto grande successo con tanto apprezzamento degli atleti e dei tecnici. Si è creato un clima di festa, arricchito dai tanti giovani presenti”.

Il commento di Tiziano Cattelan

Tiziano Cattelan, responsabile tecnico del comitato regionale Veneto, ha commentato così il successo della sua squadra: “È stata una competizione difficile, sia per gli atleti sia per gli accompagnatori. Il trofeo ci impegna tantissimo ed è un susseguirsi di gare importanti, ma si svolge in un clima in cui i ragazzi riescono a dare il massimo. Come Veneto siamo riusciti a portare a casa un primo posto che aspettavamo da parecchi anni. Raccogliamo il frutto del lavoro svolto in primis dalle sezioni, che noi come comitato regionale siamo felici di valorizzare in questo evento nazionale che dà lustro al nostro territorio”.

Sono stati in particolare due gli atleti veneti ad essersi distinti nella giornata odierna: Anna Schiavon e Alessandro Lonardi, vincitori della mixed team di Carabina 10 metri: “È una specialità olimpica e siamo soddisfatti del risultato – continua Cattelan -, Anna ha molta esperienza a livello nazionale, Alessandro invece sta crescendo molto, ed è per noi una soddisfazione in più”. Nella seconda gara di giornata invece, mixed team di Pistola 10 metri, la Lombardia ha prevalso con Alice Rocco e Lorenzo Castagno.

Pietropaolo e Mangiameli tricolori nel Bersaglio Mobile

Nel fine settimana il poligono di Napoli ha ospitato anche la finale nazionale del Campionato italiano di Bersaglio Mobile. Nei 10 metri uomini, Giuseppe Pietropaolo (Cava dei Tirreni) ha battuto il campione di casa Vincenzo Gallo (Napoli) con il punteggio di 6-4. Nella specialità a corse miste ha conquistato il titolo assoluto Angelo Mangiameli (Napoli) che, con 356 punti, ha staccato di ben 11 lunghezze il compagno di squadra Diego Mola. Terzo posto per Giuseppe Pietropaolo (Cava dei Tirreni) con 336 punti.