Trofeo delle Regioni 2023, 200 tiratori alla finale di Napoli

Sabato 4 e domenica 5 novembre, all’interno del Tsn di Napoli, andrà in scena l’appuntamento finale con il trofeo delle Regioni 2023. Un lungo percorso, composto da cinque gare regionali-federali di qualificazione, ha regalato alle migliori otto regioni d’Italia l’opportunità di insidiare la Puglia, vincitrice del titolo lo scorso anno

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Piemonte, Trentino Alto Adige e la stessa Puglia si affronteranno nelle gare di pistola e carabina ad aria compressa, dalla distanza dei 10 metri. A gareggiare le categorie allievi (12-13 anni), ragazzi (14-15 anni) e juniores (16-20), con solo quest’ultima divisa fra maschile e femminile.

“La nostra sezione è entusiasta di ospitare questo evento – precisa il presidente del Tsn Napoli, Francesco Caiada -. È una manifestazione riservata ai giovani che sono il futuro della nostra disciplina sportiva e che siamo felici di accogliere nel nostro poligono, per l’occasione allestito con 50 linee di tiro e bersagli elettronici. Siamo felici che a rappresentare il nostro territorio ci saranno anche gli atleti della Campania, regione che è sempre stata tra le finaliste della competizione”.

Il programma

A sottolineare l’importanza del trofeo delle Regioni, anche il direttore della preparazione olimpica e paralimpica della Uits, Pierluigi Ussorio: “È la gara principe dedicata ai comitati regionali, ma ha anche una grande importanza in ottica nazionale. Il commissario tecnico juniores, Marta Sabine, sarà a Napoli per osservare da vicino le giovani promesse: un serbatoio che in futuro andrà ad alimentare anche la nazionale seniores”.

Nella giornata di sabato si svolgeranno otto gare a squadre: ogni regione competerà nei singoli contest con un terzetto di tiratori al fine di guadagnare più punti possibili in graduatoria. Domenica, la competizione proseguirà con i contest di mixed team, per stabilire la classifica finale e assegnare il trofeo delle Regioni 2023. In totale è previsto il coinvolgimento di 195 atleti.