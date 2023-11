Antonini Old Bear, il gentleman knife italiano

L’Antonini Old Bear è ormai diventato un classico della produzione dell’azienda maniaghese; la nuova versione High-tech sfoggia un manico in legno laminato nero con inseriti in alluminio e lama in performante acciaio W 1.4060 MA5.

Nata nel 2015 per celebrare i 90 anni dalla nascita dell’azienda, la gamma Old Bear di Antonini è cresciuta molto negli anni, forte del successo ottenuto nel pubblico di appassionati ma anche di semplici utilizzatori.

A premiare sono stati sicuramente i prezzi contenuti, la semplicità e la sicurezza di utilizzo.

Dispone infatti di una solida ghiera di sicurezza in ottone dotata di uno speciale dispositivo di bloccaggio, attivabile in posizione sia aperta sia chiusa

Si tratta del brevetto n.1187282, depositato nel 1985 dall’azienda Todesco di Maniago che è attivo partner del progetto.

Nuovo acciaio

Nel 2023 tutta la famiglia Old Bear ha la lama nel nuovo acciaio (nitrogen stainless steel) di Aperam W 1.4060 MA5 (0,35% di carbonio e 16% di cromo) che ha sostituito l’Aisi 420 (W 1.4028 MA3).

Il nuovo acciaio consente di ottenere una durezza maggiore (Hrc 57 +/-1), con una maggior resistenza del filo e un’accresciuta resistenza alla corrosione (non a caso è molto impiegato nei coltelli da sub); inoltre, il nuovo acciaio è certificato per l’utilizzo con il cibo.

Manico “da sera”

Altra novità 2023 è la versione “high-tech” che vedete ritratta nelle foto, dotata di un manico realizzato combinando legno laminato nero con alluminio.

Il contrasto dei segmenti luminosi di alluminio con il nero del legno crea un risultato elegante che ben si sposa con il rivestimento al nickel del collarino in ottone.

Ben cinque le misure di lama a disposizione: 6, 7, 8, 9 e 10 cm, con prezzi da 54 a 84 euro; consigliato il fodero in pelle, disponibile in due misure, a 10 euro.