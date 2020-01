Annuario armi 2020 vi aspetta in edicola

Quando si cambia radicalmente un progetto è lecito porsi, successivamente, una domanda. Ovvero: ha avuto un buon risultato il cambiamento? La risposta è stata, nel caso dell’Annuario armi 2019, sì. Testimoniata non soltanto dal successo di vendite in edicola e on-line, ma anche dall’aver visto utilizzare il listino prezzi della (corposa) pubblicazione come punto di riferimento del mercato delle armi – sia prodotte sia importate – in Italia, soprattutto nelle armerie. Una bella soddisfazione. Che ci ha convinto a ripetere lo stesso format anche per l’Annuario armi 2020. La prima parte della pubblicazione è quindi ancora riservata alle fiere di settore, per ricordare i principali appuntamenti del 2020, ovvero Shot Show (Las Vegas), Hit Show (Vicenza), Iwa (Norimberga) e Caccia Village (Bastia Umbra – Perugia). Poi, a seguire, una carrellata di armi, dalle corte (pistole e revolver) alle lunghe (canna liscia e rigata), dall’avancarica all’aria compressa. Ogni sezione è suddivisa in due sottosezioni: la prima dedicata a presentazioni e prove a fuoco, la seconda al listino fotografico (con le principali informazioni sulle caratteristiche dei prodotti). Ma non è finita qui. Vi proponiamo inoltre una rassegna sui cannocchiali da puntamento e punti rossi, e una panoramica sulle munizioni. Infine, ma non meno importante, i calendari delle gare e le presentazioni delle principali federazioni sportive italiane (Fitav, Uits e Fiids). Come avrete capito, è un annuario che vi accompagnerà per tutto il 2020, da consultare non soltanto per una volta, bensì fino a dicembre. Buona lettura!