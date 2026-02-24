Inaugurate a Torino le nuove linee a 10 metri

Domenica 22 febbraio a Torino, nel poligono di via Reiss Romoli 62/25, è stato inaugurato il nuovo impianto di tiro ad aria compressa, recentemente arricchito da nuovi bersagli elettronici

La struttura ora dispone di ben 30 linee di tiro dotate di bersagli elettronici Sius, già positivamente collaudati durante il trofeo del Talento e nella prima gara regionale. Dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti alle autorità e agli ospiti presenti, il presidente Antonio Caimano ha riassunto la lunga storia del Tsn Torino.

La prima società di Tiro a segno, voluta da re Carlo Alberto, venne costituita a Torino in data 26 giugno 1837 ed è considerata la più antica d’Italia.

La dimostrazione pratica

Il presidente Caimano ha poi illustrato le caratteristiche tecniche delle nuove attrezzature e, dopo il simbolico taglio del nastro, ha coinvolto i giovani atleti dell’Attività tecnica regionale, organizzata nell’impianto torinese nella stessa giornata, per una dimostrazione pratica.

Alcuni ospiti, prima del buffet, hanno anche avuto la possibilità di provare i nuovi bersagli con carabine e pistole ad aria compressa. Antonio Caimano, promotore dell’importante investimento insieme al Consiglio direttivo della sezione, con il sostegno appassionato del Commissario straordinario del Comitato regionale, Demis Spincich, è giustamente orgoglioso del risultato ottenuto.

La sezione di Torino è la prima in Italia a dotarsi dei nuovi bersagli elettronici Sius Sr24 di ultima generazione, il prodotto più tecnologicamente avanzato e versatile prodotto dalla Casa elvetica. Motivo di ulteriore soddisfazione il fatto che l’installazione del moderno impianto sia stata magistralmente effettuata dai tecnici manutentori sezionali.

Le parole di Antonio Caimano

Ecco un commento del presidente Antonio Caimano: “L’evento rappresenta un momento di particolare rilievo nel percorso d’innovazione della nostra struttura e testimonia il nostro costante impegno nell’offrire agli atleti e alle atlete soluzioni tecnologiche all’avanguardia, ideate per garantire i più elevati standard di sicurezza, precisione e qualità dell’esperienza sportiva.

Da questa inaugurazione arriva uno spunto ulteriore per guardare al futuro. Stiamo pensando anche a nuove soluzioni per l’addestramento del personale in servizio armato. La tecnologia offre molte possibilità e le stiamo valutando”.

