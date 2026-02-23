Tr3 Rose Gold: un coltello oro rosa per Nighthawk Custom

Per due dettagli del coltello Tr3 Rose Gold la Nighthawk Custom si è ispirata a scelte impiegate per rifinire le pistole.

La lama è rosa (anzi, color oro rosa), lo è grazie alla finitura Pvd – non ha solo una funzione estetica: aumenta sia la tenuta del filo, sia la resistenza alla corrosione – usata dalla Nighthawk Custom, la stessa impiegata per la finitura di alcune pistole: si presenta così il coltello chiudibile da collezione Tr3 Rose Gold (non banale il prezzo, 450 dollari), costruito per customizzazione di uno dei Pro-Tech.

Il tono della lama non è l’unico dettaglio che richiama le armi: fa lo stesso la texture dell’impugnatura, in alluminio aeronautico 6061-T6 anodizzato nero, ispirata a quella delle pistole bifilari; spicca ben distinto il logo Nighthawk Custom.

Complessivamente da aperto il T3 Rose Gold misura 203 millimetri, ai quali corrisponde un peso di 102 grammi; la lama è lunga 89 millimetri e spessa 12.

