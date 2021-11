Auto Ordnance United We Stand, la pistola 1911 custom

Calibro .45 ACP con canna da 127 millimetri, la Auto Ordnance United We Stand è una pistola 1911 custom ricca di echi patriottici e religiosi.

Un invito e un inno al patriottismo con echi religiosi: si presenta così la United We Stand, la nuova pistola 1911 custom di Auto Ordnance che l’affianca alla Old Glory. Il patriottismo è chiaro fin dal nome, una chiamata al Paese – Stati Uniti, per l’appunto – perché metta da parte le profonde divisioni che ne spaccano l’anima; e lo schema delle principali incisioni sul carrello è un evidente richiamo alla bandiera americana.

Proprio sul carrello risuona anche la prima nota religiosa; è qui che si legge il versetto evangelico (Mt 12, 25) “Conosciuti i loro pensieri, Gesù disse loro: «Ogni regno diviso in sé stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in sé stessa potrà restare in piedi»” (“Jesus knew their thoughts and said to them «Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand»”). Su una delle guancette in alluminio si legge poi il motto del Paese, “In God we trust”; sormonta quattro mani che si stringono vicendevolmente i polsi. Sull’altra guancetta protagonista è invece la Statua della Libertà.

In acciaio inossidabile con finitura Cerkote nera, la Auto Ordnance United We Stand si sviluppa lungo una canna match grade da 127 millimetri; il caricatore ospita sette colpi .45 ACP. La descrizione tecnica si completa con grilletto regolabile, cane scheletrizzato, beavertail esteso con sicura all’impugnatura, pulsante maggiorato di sgancio del caricatore, hold open zigrinato; l’arma è dotata di mire notturne TruGlo. Prezzo su richiesta.

