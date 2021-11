Armi nel cinema: la richiesta di Alec Baldwin

Dopo la tragedia sul set di Rust, Alec Baldwin torna a parlare di sicurezza delle armi nel cinema.

Per rendere sicuro l’impiego delle armi nel cinema bisogna che su ogni set in cui ne è previsto l’impiego – e poco importa se siano vere o salve – sia presente un poliziotto che sovrintenda a tutte le operazioni. Dopo l’incidente mortale che lo ha visto protagonista sul set di Rust, Alec Baldwin torna sul tema e affida le proprie valutazioni a un post su Twitter e Instagram. Il poliziotto, scrive, deve essere pagato dalla produzione; è un modo per dire che il costo non deve ricadere sulla collettività e che gli agenti non devono essere distolti dai loro compiti di pubblica sicurezza.

Da settimane Hollywood si sta interrogando sulla questione; l’ultimo a intervenire è stato Dwayne Johnson, che ha promesso che nei film e negli show prodotti dalla Seven Bucks Production non saranno più usate armi reali.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.