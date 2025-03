Inizia la consegna delle Nordic Combat Uniform

I ranger norvegesi del corpo Jaeger Battalion Gsv hanno ricevuto le prime uniformi Nordic Combat Uniform.

È partita da nord, da uno dei fronti più delicati, la consegna delle Nordic Combat Uniform, le divise da combattimento ordinate dalla Nordic Defense Cooperation all’interno d’un progetto pluriennale (Oskar Pedersen, Layers, Costas Siamidis, GoreTex, Aclima, Woolpower i partner commerciali) che vale 425 milioni di euro; le consegne sono iniziate dal corpo norvegese di fanteria ranger Jaeger Battalion Gsv, guarnigione che fa parte della Finnmark Land Defense, impegnata nella sorveglianza dei 198 chilometri di confine con la Russia.

Entro la fine di quest’anno inizieranno le consegne ai soldati danesi e svedesi; poi toccherà ai finlandesi. Insieme all’Islanda, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia sono infatti le nazioni che aderiscono alla Nordefco, l’alleanza militare scandinava che ha l’obiettivo di rafforzare la difesa facilitando la collaborazione tra i governi.

La Nordic Combat Uniform è un sistema multistrato composto da diversi capi, dalla biancheria agli strati esterni (uniformi da combattimento, due completi con giacche e pantaloni isolanti, abbigliamento antipioggia, mimetico invernale), che s’adatta a diverse condizioni climatiche, dal freddo estremo alle temperature desertiche e alla giungla.

Per l’uniforme da combattimento standard la GoreTex Labs ha sviluppato la tecnologia Pyrad, che offre protezione ignifuga avanzata; la Windstopper per le uniformi termiche; per l’antipioggia ha impiegato la tecnologia tipica della produzione canonica.

