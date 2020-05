Beretta #riparTIAMOITALIA – intervista

#RiparTIAMOItalia – Intervista a Andrea Costanzi, direttore vendita Italia di Beretta.

Per sostenere la ripartenza, Beretta ha creato l’operazione #RiparTIAMOItalia: una serie di iniziative, in partenza da questo fine settimana e per tutto l’anno, che hanno l’obiettivo di favorire il ritorno in campo di tiratori: serie in omaggio nei 13 Tsn in cui è attiva la piattaforma Shooting Data, sconti sugli acquisti in armeria (anche per i cacciatori) e voucher da spendere in abbigliamento e accessori Beretta (anche per chi acquista una pistola). Ne parliamo con Andrea Costanzi, direttore vendita Italia di BERETTA.

