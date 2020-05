Auto Ordnance Revolution 1911, la pistola custom che celebra la rivoluzione americana

Auto Ordnance celebra la rivoluzione americana con una pistola custom da collezione.

A volte spuntano così, anche lontane da un anniversario specifico: Auto Ordnance ha presentato la Revolution 1911, pistola custom da collezione che celebra la rivoluzione americana. Sul lato destro del carrello si notano incisi la bandiera americana, il volto e le firme di Benjamin Franklin, John Adams, George Washington, John Hancock e Paul Revere e anche l’episodio del Boston Tea Party. Fanno eco dall’altra parte la bandiera di Gadsden, Paul Revere a cavallo e l’iconica frase “Give me liberty or give me death”, libertà o morte. Sulle guancette in rame risaltano l’aquila, la dichiarazione d’indipendenza e la campana della libertà. Tutte le parti metalliche sono trattate con finitura Cerakote midnight blue chiaro opaco.

Calibro .45 ACP, l’Auto Ordnance Revolution 1911 si sviluppa lungo una canna da 127 millimetri che porta la lunghezza complessiva a 218 millimetri. La corredano sicura al pollice, all’impugnatura e al percussore, tacca di mira regolabile in alzo e in deriva e infine caricatore da 7 colpi. 1.045 grammi il peso complessivo.

