Ripartiamo Italia: le promozioni per chi vuole acquistare un’arma Beretta o frequentare i campi Shooting Data

Si chiama Ripartiamo Italia (anche nella versione #ripartiamoitalia) ed è l’iniziativa con cui Beretta intende sostenere le armerie e rilanciare il settore via via che l’emergenza sanitaria allenta: dalla Val Trompia arrivano promozioni per chi vuole acquistare un’arma Beretta o frequentare i campi Shooting Data.

“Torna in campo” si declina in due varianti, per gli appassionati di armi lunghe e armi corte. Chi a giugno, luglio e agosto comprerà un fucile da tiro Beretta DT11 o 694 avrà a disposizione un buono rispettivamente da 200 o 150 euro, da spendere in serie di piattelli presso i campi Shooting Data. Per l’arma corta la promozione, valida anche a settembre, si declina in un bonus (50 euro) in accessori tattici e ricambi per ogni pistola acquistata.

Per quanto doppia, non è però l’unica iniziativa. C’è anche il “Ripartiro Day”. Chi si recherà su un campo Shooting Data nel fine settimana 23-24 maggio potrà sparare gratuitamente a una serie di piattelli. E con “Turbo Ricarica”, attiva dal 1° giugno a fine agosto, chi avrà ricaricato di 50 euro la propria tessera potrà ricevere il 50% di sconto su una seconda ricarica da 50 euro. Detto altrimenti: si avranno a disposizione 100 euro pagandone 75.

Sul proprio sito ufficiale Beretta ha aperto una nuova sezione in cui scoprire quali campi Shooting Data siano aperti. Ulteriori informazioni e regolamenti si trovano su www.ripartiamoitalia.beretta.com.

