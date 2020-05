Fn 509 Compact Tactical Blk, la pistola compatta con quattro diversi caricatori

La Fn 509 Compact Tactical Blk è la nuova pistola compatta di Fn America. Si tratta di una tradizionale striker fired 9 mm a doppia azione.

Tre da dieci per il porto quotidiano o altrettanti in progressione dodici, quindici e ventiquattro colpi: sono i caricatori a contraddistinguere la Fn 509 Compact Tactical Blk, la nuova pistola compatta di Fn America. È una tradizionale striker fired 9 mm a doppia azione che sta nei 188 millimetri grazie alla canna filettata da 110 millimetri (1:10 il passo di rigatura), in acciaio inossidabile rotomartellato a freddo. Il fusto è invece in polimero, belle grippate sia le guancette sia i backstrap intercambiabili. Fn America ha scelto di rendere ambidestri tutti i comandi, dalla leva di rilascio del carrello al pulsante di sgancio del caricatore.

La Fn 509 Compact Tactical Blk spara se si agisce sul grilletto con una forza compresa tra i 2.495 e i 3.400 grammi. La corredano estrattore esterno e indicatore di colpo in camera. L’ultima arrivata tra le pistole Fn America pesa 740 grammi, costa 1.049 dollari ed è compatibile con la maggior parte dei punti rossi.

