Iwi Ace Sniper Sa, la nuova carabina tattica israeliana

Presentata nel corso della fiera internazionale di Santiago del Cile, la Ace Sniper Sa è la nuova carabina tattica di Iwi.

L’occasione per presentarla è stata la Fidae, la fiera internazionale di sicurezza e aerospazio ospitata da Santiago del Cile: qui Iwi ha svelato la Ace Sniper Sa, la sua nuova carabina tattica calibro 7,62x52mm. La piattaforma del Galil-Ace è stata modificata per renderne l’impiego ancora più adeguato ai moderni scenari di combattimento: Iwi sostiene che il nuovo design permette di ridurre i tempi operativi persino nelle condizioni ambientali più estreme; estendere le distanze d’utilizzo; ingaggiare rapidamente bersagli multipli.

Ovviamente semiautomatica, la Iwi Ace Sniper Sa si sviluppa lungo una canna free floating cromata (lunghezza 584 millimetri freno di bocca compreso; passo di rigatura 1:9,5”) ottenuta da rotomartellatura e protetta da un copricanna free-floating M-Lok in alluminio; la slitta Picatinny da 460 millimetri corre per tutta la lunghezza dell’arma. Per potenziarne l’ergonomia Iwi ha scelto di dotarla di calcio collassabile con poggiaguancia regolabile (le dimensioni totali oscillano tra un minimo di 840 e un massimo di 1.080 millimetri) e bipiede.

La facilità d’impiego passa anche dal ponticello maggiorato e dalla decisione di rendere ambidestri tutti i comandi principali (sicura, sgancio del caricatore, manetta d’armamento); regolabile il peso di sgancio del grilletto due posizioni. Compatibile con tutte le ottiche per distanze medie e lunghe, la Ace Sniper Sa si caratterizza inoltre per la presenza di un meccanismo di sicurezza aggiornato e di un caricatore Mil-Std 1913 in alluminio da 20 colpi; 5.700 grammi il peso complessivo. Iwi non ha ancora ufficializzato il prezzo per le agenzie di sicurezza e gli apparati di difesa e law enforcement.

