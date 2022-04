Lynx Td21, la carabina straight-pull finlandese si rinnova

Modulare (il calcio è rapidamente sostituibile), la carabina straight-pull Lynx Td21 è una sorta d’aggiornamento della Td15 che rappresentava la prima generazione.

È vero, non è il marchio più noto del Paese, però quando si parla di una carabina straight-pull finlandese non si può dare per scontato che sia una Sako o una Tikka. Nel settore opera infatti anche Lynx Rifles che nelle scorse settimane ha annunciato il lancio della Td21, sorta di aggiornamento della Td15 che rappresentava la prima generazione. Rispetto all’originale cambiano il peso (si scende di circa mezzo chilo fino a raggiungere i 3.500 grammi); la dimensione della finestra d’espulsione, più larga; l’otturatore, scanalato e il cui sgancio è ora comandato da una leva diversa; il ponticello.

Lynx Rifles descrive il Td21 come un’arma modulare: il gruppo azione-canna e il calcio sono infatti indipendenti, montati separatamente su un blocco d’alluminio fresato; in questo modo la customizzazione (il calcio arancio aftermarket costa 235 euro) diventa rapidissima. È regolabile anche il grilletto, sia la sua posizione (±10 millimetri) sia il peso, tra 800 e 1.200 grammi; a tre posizioni la sicura.

Sono sette i calibri in cui la Lynx Td21 è disponibile. In 6,5mm Creedmoor e .308 Winchester la canna misura 510 millimetri (1.040 millimetri la lunghezza complessiva); si sale a 530, e a 1.072 totali, in 6,5×55 Se, 7×64, .30-06 Springfield, 8×57 Js e 9,3×62. In tutti, tranne che nell’ultimo per il quale è del tipo M15x1, si registra la presenza di una filettatura M14x1. La dotazione si completa con un caricatore da tre colpi (opzionale cinque); 3.490 euro il prezzo base.

