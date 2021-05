Iwi Galil Ace Gen II, la nuova generazioni di armi tattiche

Iwi ha presentato la Galil Ace Gen II, la seconda generazione di armi tattiche ispirate all’Ak-47 e al Valmet Rk 62.

Look più aggressivo e moderno, copricanna ridisegnato e alleggerito, calcio collassabile, grilletto ritoccato così come il comando della sicura e della manetta d’armamento: in breve sono queste le novità con cui si presenta la seconda generazione delle armi tattiche Galil Ace, annunciata nelle scorse ore da Iwi. Sono tre i prodotti della serie, due carabine (calibro 5,56x45mm e 7,62x39mm) e un’arma corta (7,62x39mm) rispettivamente con calcio Magpul Ctr e Sb Tactical Sba-3.

In comune non ci sono solo i dettagli che caratterizzano la Gen II. Le tre nuove semiautomatiche condividono infatti anche il sistema a otturatore rotante, l’utilizzo del cromo-molibdeno-vanadio per la canna, la slitta Picatinny, il caricatore da 30 colpi.

Le due carabine si sviluppano lungo una canna da 406 millimetri che porta la lunghezza complessiva tra i 914 e i 991 millimetri; il risultato finale dipende ovviamente da quanto si decide di distendere il calcio. Senza caricatore il peso si attesta sui 3.985 grammi. 1.899 dollari il prezzo di entrambe. Più leggera (3.315 grammi) e un po’ meno costosa (1.849 dollari) invece la pistola che grazie alla canna da 211 millimetri sta tra i 701 e i 737 millimetri.

