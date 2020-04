Kahr Promises Kept 2020, la pistola custom per le elezioni americane

Kahr ribadisce il proprio sostegno a Donald Trump con una pistola custom.

La pandemia getta un’ombra sulle elezioni americane, si comincia a sussurrare di uno slittamento inedito o di voto a distanza, però la campagna elettorale procede e Kahr ribadisce il proprio orientamento con una pistola custom. La Promises Kept 2020 è evidentemente dedicata al presidente in carica per la cui rielezione Kahr spinge: Donald Trump, è il senso della dedica, ha mantenuto le proprie promesse e reso di nuovo l’America grande. Ora c’è da mantenerla tale.

Non sono parole in libertà, ma la citazione pressoché esatta delle incisioni ospitate dal carrello. Se sul lato destro spiccano infatti il nuovo motto “Keep America great” e la firma di Trump a toccare anche il fusto, sul sinistro si legge “Promises made, promises kept” intorno al profilo della Casa Bianca. In prossimità della volata si nota un’accurata riproduzione della bandiera americana. La scelta di campo risulta evidente anche dalle guancette, tra lo stemma presidenziale a sinistra e il profilo di Trump a destra. Su entrambe si staglia inoltre il poster elettorale sviluppato dallo staff in vista della campagna 2020.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola custom .45 ACP con canna da 127 millimetri, caricatore da sette colpi, mirino a lama e tacca posteriore regolabile in deriva. Le parti metalliche sono rivestite in titanio e Cerakote. Ai 218 millimetri di lunghezza corrispondono 1.045 grammi. 1.215 dollari il prezzo al pubblico.

Le elezioni americane: verso la sfida Trump – Biden

Al momento le elezioni americane sono fissate al 3 novembre 2020, il martedì successivo al primo lunedì del mese. Trump sfiderà Joe Biden, già vice di Obama tra il 2010 e il 2018.

