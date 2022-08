La Beretta Apx A1 calibro 9×19 è la nuova generazione della prima semiautomatica polimerica a percussore lanciato della Casa gardonese: migliora ulteriormente la sua resa operativa adottando alcune importanti modifiche nell’ergonomia e nelle componenti

La Beretta Apx A1 fa tesoro degli innumerevoli consigli e suggerimenti arrivati dalla clientela e, soprattutto, dagli operatori delle forze armate e di polizia che hanno adottato la striker Beretta in questi cinque anni d’intensa vita operativa.

Cambia il carrello

Fin dalla prima occhiata, ad attirare l’attenzione è il carrello della Beretta Apx A1 che ha perso gli intagli molto particolari della prima generazione, a favore di scanalature tradizionali più profonde (quattro nella parte anteriore e sei in quella posteriore).

Sempre sul carrello troviamo la seconda novità: la A1 è optic ready, cioè è in grado di ospitare un mini red dot. Nella confezione non troviamo le piastrine con gli attacchi per i diversi modelli di punti rossi, ma solo quella di copertura della svasatura, fissata da due viti Torx.

Presa migliorata

Anche il fusto polimerico cambia. Innanzi tutto, nella porzione anteriore dell’impugnatura sono sparite le scanalature per le dita (finger groove), a favore di un profilo piatto con una lavorazione a cuspidi, molto efficace per la presa da parte della mano forte (è la stessa scelta compiuta da Glock passando dalla Gen 4 alla Gen 5).

Nuovo ponticello

Nel ponticello tre i punti in questione: è stato ridotto l’angolo in cui il ponticello si fissa all’impugnatura, per consentire al dito medio della mano forte di posizionarsi più in alto.

Inoltre, il tratto verticale del ponticello è ora rigato orizzontalmente a vantaggio di chi è abituato ad appoggiarvi l’indice della mano debole; infine, il tratto orizzontale è arrotondato nella parte centrale.

La prova a fuoco

Abbiamo messo alla prova la Beretta Apx A1 nel balipedio interno di Beretta a Gardone Val Trompia, impiegando munizioni commerciali Fiocchi con palla blindata da 123 grani. Guarda nel video com’è andata.

La prova completa della nuova Beretta Apx A1 è pubblicata nel numero di settembre 2022 di Armi Magazine, in edicola dal 13 agosto.