Kimber K6s Combat cal. .357 Magnum, presentazione e prova a fuoco

Il Kimber K6s Combat calibro .357 Magnum è l’ultima evoluzione del revolver creato dall’azienda americana, nota per la sua produzione di 1911 di pregio. La qualità e l’amore per il dettaglio ricercato delle semiautomatiche sono stati riportati nella produzione del revolver.

Abbiamo l’azione mista (doppia e singola) e l’impugnatura anatomica di tipo Combat in legno, con scanalature per le dita e zigrinature a diamante per un ottimo grip. Anche le mire sono di tipo Combat: tacca e mirino presentano punti bianchi per la collimazione rapida in condizioni di poca luce.

Il corpo del Kimber K6s Combat è tutto in acciaio inossidabile per una sensazione di estrema robustezza. Di grande livello la qualità costruttiva che giustifica il prezzo in armeria.

Abbiamo provato il Kimber K6s Combat al poligono di tiro Oklahoma Camp di Uboldo con la nostra tiratrice Katia Colombo.

