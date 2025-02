La L-02 Orca Or del produttore ceco Kmr è una semiautomatica in sola singola azione destinata alla Standard Division Ipsc di tiro dinamico sportivo.

In particolare, essendo optic ready (cioè può montare un punto rosso sul carrello), la Kmr L-02 Orca Or può già essere impiegata anche per le gare di Tiro rapido sportivo e, in futuro, nella Standard Optic Division, che è in fase di test in alcuni Paesi.

A importare la L-02 Orca Or l’armeria X-Ray Parts di Pieve di Curtarolo (Pd): l’abbiamo provata con il titolare dell’armeria, Max Bragagnolo, al campo di tiro di Valeggio sul Mincio.

Kmr L-02 Orca Or calibro 9×19 mm

Produttore : Kmr Precision Arms, Repubblica Ceca

: Precision Arms, Repubblica Ceca Distributore : X-Ray Parts, Pieve di Curtarolo (Pd), cell. 351 961.58.78, xrayparts.it

: X-Ray Parts, Pieve di Curtarolo (Pd), cell. 351 961.58.78, xrayparts.it Modello : L-02 Orca Or

: L-02 Orca Or Tipo : pistola semiautomatica

: pistola semiautomatica Funzionamento : chiusura geometrica a canna oscillante tipo Petter

: chiusura geometrica a canna oscillante tipo Petter Calibro : 9×19 mm (anche 9×21 Imi)

: 9×19 mm (anche 9×21 Imi) Canna : bull barrel, fluted, lunga 127 mm (5”)

: bull barrel, fluted, lunga 127 mm (5”) Mire : tacca di mira regolabile in altezza e deriva, mirino con inserto in fibra ottica; optic ready

: tacca di mira regolabile in altezza e deriva, mirino con inserto in fibra ottica; optic ready Scatto : singola azione

: singola azione Caricatore : amovibile bifilare da 20 colpi

: amovibile bifilare da 20 colpi Lunghezza totale : 223 mm

: 223 mm Spessore : 40 mm

: 40 mm Altezza totale : 150 mm

: 150 mm Peso : 1.350 g con caricatore vuoto

: 1.350 g con caricatore vuoto Materiali : fusto e carrello in acciaio, pulsante sgancio caricatore in Ergal

: fusto e carrello in acciaio, pulsante sgancio caricatore in Ergal Finiture : fusto e carrello trattati con rivestimento Cerakote nero

: fusto e carrello trattati con rivestimento Cerakote nero Prezzo: 3.150 euro (con tre caricatori, kit di pulizia e olio, valigetta, certificato di garanzia, due molle di recupero di diverso libbraggio, una molla del cane)

