La Beretta declina la 20X Bobcat in due versioni

Do it yourself, filettata, e You’re on your own: sono due le varianti della pistola microcompatta Beretta 20X Bobcat.

Anche quella con la canna più lunga (71 millimetri) perché filettata ½x28, la Do it yourself (549 dollari), resta nei 5” netti, ossia 127 millimetri, come la You’re on your own (61 millimetri, 599 dollari): non poteva essere diversamente, visto che la Beretta descrive la 20X Bobcat come una pistola tascabile nonostante la capacità maggiorata del caricatore rispetto ad altri modelli della serie (8+1 anziché 7 i colpi, calibro .22 lr).

Come il cane, ora anche il grilletto è scheletrizzato; la tecnologia Trident trigger system plus riduce del 35% il peso di scatto.

Oltre ad avere apportato queste modifiche e ad aver riposizionato i comandi, la Beretta ha introdotto il sistema di caricamento Els (Effortless loading system), che elimina la necessità di scarrellare, e optato per la texture Helica sull’impugnatura.

