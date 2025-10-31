Un’italiana in testa al ranking mondiale di tiro

Silvana Stanco occupa la prima posizione del ranking mondiale Issf di tiro, specialità trap femminile.
Nel ranking mondiale Issf di tiro davanti a tutte c’è Silvana Stanco: è lei a occupare la prima posizione mondiale nel trap femminile; nella medesima specialità Mauro De Filippis è secondo tra gli uomini.
I numeri uno nel ranking di tiro a segno e tiro a volo
Carabina ad aria compressa 10 metri
- Uomini: Sheng Lihao (Chn)
- Donne: Wang Zifei (Chn)
Carabina 50 metri tre posizioni
- Uomini: Jiri Privratsky (Cze)
- Donne: Jeannette Hegg (Nor)
Pistola ad aria compressa 10 metri
- Uomini: Hu Kai (Chn)
- Donne: Inder Singh Suruchi (Ind)
Pistola 25 metri
- Uomini (rapida): Jean Quiquampoix (Fra)
- Donne: Sun Yujie (Chn)
Trap
- Uomini: William Hinton (Usa)
- Donne: Silvana Stanco (Ita)
Skeet
- Uomini: Christian Elliott (Usa)
- Donne: Samantha Simonton (Usa)
Le posizioni degli atleti italiani
Carabina ad aria compressa 10 metri
- Uomini: 6° Danilo Sollazzo, 36° Edoardo Bonazzi, 66° Michele Bernardi, 75° Riccardo Armiraglio, 110° Lorenzo Bacci, 120° Simon Weithaler.
- Donne: 46ª Carlotta Salafia, 69ª Sofia Ceccarello, 85ª Sofia Benetti.
Carabina 50 metri tre posizioni
- Uomini: 36° Edoardo Bonazzi, 59° Danilo Sollazzo, 69° Simon Weithaler, 70° Michele Bernardi, 83° Lorenzo Bacci.
- Donne: 32ª Sofia Ceccarello, 50ª Sofia Benetti, 61ª Martina Ziviani, 82ª Carlotta Salafia.
Pistola ad aria compressa 10 metri
- Uomini: 6° Federico Maldini, 16° Paolo Monna, 39° Mattia Scodes, 92° Matteo Mastrovalerio.
- Donne: 68ª Vittoria Toffalini.
Pistola 25 metri
- Uomini (rapida): 10° Riccardo Mazzetti, 15° Massimo Spinella.
- Donne: 33ª Cristina Magnani, 50ª Margherita Veccaro.
Trap
- Uomini: 2° Mauro De Filippis, 10° Massimo Fabbrizzi, 11° Giovanni Pellielo, 27° Lorenzo Ferrari, 38° Diego Valeri, 66° Fabio Sollami, 68° Daniele Resca, 101° Emanuele Buccolieri.
- Donne: 1ª Silvana Stanco, 12ª Alessia Iezzi, 24ª Erica Sessa, 49ª Valentina Panza, 55ª Sofia Littame, 66ª Gaia Ragazzini, 70ª Marialucia Palmitessa, 80ª Alessandra Della Valle, 92ª Martina Grioni, 102ª Isabella Cristiani.
Skeet
- Uomini: 6° Elia Sdruccioli, 8° Gabriele Rossetti, 17° Erik Pittini, 36° Valerio Palmucci, 39° Tammaro Cassandro, 64° Marco Sablone, 70° Marco Coco, 81° Domenico Simeone, 81° Cristian Ciccotti, 91° Niccolò Sodi, 102° Giancarlo Tazza.
- Donne: 21 ª Chiara Di Marziantonio, 24ª Simona Scocchetti, 27ª Sara Bongini, 34ª Diana Bacosi, 41ª Martina Maruzzo, 54ª Martina Bartolomei, 73ª Giada Longhi, 73ª Damiana Paolacci, 83ª Arianna Nember.