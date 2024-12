Konus vince il premio “Visionari d’impresa 2024”

Konus Italia Group è stata proclamata vincitrice del premio “Visionari d’impresa 2024”, conferito dall’Istituto accademico di Scienze imprenditoriali con la collaborazione dell’Istituto di Ricerca economico-scientifica I-Aer e con la media partnership del quotidiano a tiratura nazionale Il Sole 24 Ore

Il premio “Visionari d’impresa 2024” è il risultato di un’analisi sui bilanci depositati nel 2022 da oltre 700.000 aziende, con l’obiettivo di individuare le eccellenze imprenditoriali che si sono maggiormente distinte in un contesto di particolare criticità come il post Covid-19.

“I numeri ottenuti da Konus nell’anno in questione” si legge nel comunicato dell’azienda veronese “testimoniano infatti come la nostra azienda abbia affrontato con grande successo le sfide in termini di competitività, produttività e sostenibilità di un mercato mai così complesso, facendo registrare un risultato straordinario sia come aumento di fatturato che come contributo allo sviluppo economico del territorio. La Konus desidera perciò ringraziare tutti i clienti che l’hanno aiutata a raggiungere un simile traguardo, che è la dimostrazione pratica di come tali clienti siano in mani sicure e possano sempre contare su un partner commerciale che è in grado di assisterli in maniera ottimale anche negli scenari economici meno favorevoli”.