SI chiama Thumbhole il nuovo allestimento della celebre B14 della spagnola Bergara. L’impugnatura è gommata per un grip eccellente, mentre la canna può essere di 22 o 24 pollici. Il poggiaguancia è regolabile in altezza, così come è regolabile lo spessore nel calcio per aumentare la lunghezza della carabina. E’ già disponibile nei principali calibri venatori.