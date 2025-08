La Bushmaster Qrc II Pro anche nella colorazione coyote

La Bushmaster ha deciso di produrre la carabina semiautomatica Qrc II Pro anche nella variante coyote, caratterizzata dal tipico trattamento Cerakote H-Series e dal calcio e dall’impugnatura B5 Systems con pattern camo.

Oltre che nel classico nero, per un po’ (sarà un’edizione limitata, a esaurimento) la Qrc II Pro sarà disponibile anche con la finitura Cerakote H-Series Coyote: lo ha annunciato la Bushmaster (Paganini il distributore italiano del marchio), che ha fissato in 830 dollari meno qualche cent il prezzo al pubblico internazionale.

Anche nella colorazione coyote la Qrc II Pro si sviluppa lungo una canna pesante dal profilo Government lunga 16” (406 millimetri; rigatura 1:7”, freno di bocca ½x28, tromboncino A2), ottenuta da una barra in acciaio 4150 al cromo-molibdeno-vanadio passata da una nitrurazione in acciaio di sale; il copricanna è quello della Bravo Zulu (14”, 356 millimetri), con slot M-Lok. Sia il telaio sia la scatola d’otturazione sono realizzati in lega d’alluminio 7075.

Di serie priva di mire metalliche, la Qrc II Pro coyote si completa con impugnatura e calcio della B5 Systems, rispettivamente Sopmod e P-Grip 22 (pattern camo per entrambi, con trattamento Multicam), grilletto Mil-Spec e caricatore da 30 colpi calibro 5,56×45/.223 Remington.

