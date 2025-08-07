A tutto carbonio: Weatherby lancia la Mark V Live Wild Carbon

Sulla base dell’azione Mark V la Weatherby ha costruito la bolt-action Live Wild Carbon, disponibile in dodici calibri.

C’è la fibra di carbonio sia nel calcio Peak 44, caratterizzato dall’impugnatura verticale e dalla spugnatura a mano, sia nella struttura che avvolge la canna Bsf match tipo fluted (acciaio inossidabile, filettatura 5/ 8 x24) e che non la tocca per il 95% della superficie: si presenta così la nuova declinazione della carabina bolt-action Mark V sviluppata dalla Weatherby (Bignami il distributore italiano) in collaborazione con Remi Warren, la Live Wild Carbon (3.299 dollari), disponibile in dodici calibri, con otturatore a 54° a sei o a nove tenoni.

Al solito, la Weatherby ha optato per un freno di bocca Accubrake St, che riduce il rinculo del 53%, e per un grilletto TriggerTech dalla precorsa ridotta; la particolare struttura a nido d’ape del calciolo 3DHex è funzionale a contenere il rinculo. Oltre alla canna, la finitura Cerakote carbon grey riveste l’azione e il ponticello; la graphite black l’otturatore, la manetta e la sicura.

Il peso complessivo oscilla tra 2.585 e 3.085 grammi a seconda del calibro, dal quale dipende anche la capacità del caricatore (4+1 colpi tranne che in .257 Weatherby magnum, .300 Weatherby magnum, .300 Winchester magnum, 6,5-.300 Weatherby magnum e 7 mm prc, nei quali si ha a disposizione un colpo in meno).

I calibri per lunghezza di canna

560 millimetri

.308 Winchester

7 mm Backcountry

610 millimetri

.240 Weatherby magnum

.243 Winchester

.280 Ackley improved

.300 Winchester magnum

6,5 Creedmoor

6,5 Weatherby Rpm

7 mm prc

660 millimetri

.257 Weatherby magnum

.300 Weatherby magnum

710 millimetri

6,5-.300 Weatherby magnum

