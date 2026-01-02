La carabina a leva Smith & Wesson Model 1854 in .360 Buckhammer

La Smith & Wesson declina la carabina a leva Model 1854 anche nel calibro .360 Buckhammer.
Oltre che in .30-30 Winchester, .45-70 Government, .357 magnum, .45 Colt e .44 magnum, la Smith & Wesson Model 1854 è ora disponibile anche in un sesto calibro (1.399 dollari il prezzo al pubblico internazionale, Prima Armi l’eventuale distributore sul mercato italiano): si tratta del .360 Buckhammer, straight-walled introdotto nel 2023 dalla Remington, che lo sviluppò ottimizzandolo per la caccia al cervo con la carabina a leva.
Anche in .360 Buckhammer la Model 1854 usa l’acciaio inossidabile 416 per l’azione e il 410 per la canna, lunga 20”, ossia 508 millimetri (filettatura 5/8x24); la leva è maggiorata, fisso il caricatore tubolare da 6+1 colpi. Sull’astina trovano spazio tre slot M-Lok.
Sfruttando la slitta stile Picatinny è possibile aggiungere un’ottica al ghost ring Xs Sights e alla mira frontale a perla in oro.
