Ruger introduce due carabine Harrier

La Ruger ha sviluppato una nuova carabina semiautomatica del tipo modern sporting rifle, la Harrier, in due varianti calibro 5,56×45 mm Nato.

Nella fabbrica di Hebron, nel Kentucky, la Ruger (Bignami il distributore in Italia) ha sviluppato un nuovo modello di carabina semiautomatica del tipo modern sporting rifle, «l’ultima evoluzione di armi stile-Ar»: si chiama Harrier, ed è disponibile in due varianti calibro 5,56×45 mm Nato compatibile col .223 Remington.

Entrambe condividono la canna di 16,1” (409 millimetri, profilo Government; sei i vuoti lasciati dalla rigatura, che segue un passo di 1:8”; filettatura ½x28, freno di bocca A2), il copricanna free floating di 15” (381 millimetri) con slot M-Lok, il caricatore di 30 colpi e la finitura anodizzata tipo III sull’azione in alluminio aeronautico 7075.

1 di 2

Un po’ più lunga (911 millimetri, length of pull 279-356 millimetri, peso 3.085 grammi) e più cara (749 dollari) la prima delle due varianti si caratterizza per la presenza di un sistema di gas mid-length, di impugnatura e calcio Magpul, rispettivamente Moe-K2 e Dt Carbine, e di slitta Stanag-spec; è più snella la seconda (2.995 grammi; lunghezza 895 millimetri, length of pull 257-340 millimetri, prezzo 699 dollari), con copricanna leggero senza slitta, sistema a presa di gas carbine-length, impugnatura a pistola A2 e calcio collassabile M4.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.