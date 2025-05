La corretta installazione dell’ottica sulla Reflex Mrd: il comunicato della Fn

La Fn Usa ha diffuso un comunicato in cui ribadisce qual è il modo corretto per l’installazione dell’ottica sulla pistola semiautomatica Reflex Mrd.

«In circostanze molto rare», se per l’installazione dell’ottica si utilizza un set di viti non corretto si potrebbero verificare il malfunzionamento della Reflex Mrd oppure interferenze con la sicura al percussore: lo segnala la Fn Usa, l’azienda che produce questa pistola semiautomatica e che, dopo aver rilevato per la prima volta il problema con la Viridian Rfx (l’utilizzatore aveva impiegato viti 604, troppo lunghe, anziché 603), ribadisce di usare solo le viti fornite di serie; quelle eventualmente messe a disposizione dal produttore dell’ottica non sono progettate specificamente per interfacciarsi con quest’arma, e potrebbero danneggiarne il carrello.

Per sapere quali viti usare è sufficiente consultare la tabella inserita nel manuale d’uso; se non ci si trova l’ottica che s’intende usare è bene chiedere chiarimenti alla Fn Usa, inviando una mail all’indirizzo customerservice@fnamerica.com.

C’è un modo empirico per assicurarsi di non aver sbagliato: dopo avere inserito le viti nei fori dell’ottica si misura la lunghezza o si conta la filettatura che sborda, che non deve superare gli 0,045” (1,143 millimetri), ossia tre passi visibili.

La Fn Usa ricorda inoltre di installare le viti con una coppia di serraggio corretta (tra 6 e 8 inch / lbs), indipendentemente da quanto indica il produttore dell’ottica, l’alloggio della quale si potrebbe deformare se ci si trova a stringere troppo.

