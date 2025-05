La Nighthawk Custom accorcia la Bds9: ecco la versione Commander

La Nighthawk Custom ha sviluppato la Bds9 in versione Commander, con canna bull di 4,25”; 9×19 mm il calibro.

Non più 5”, ma 4,25” ossia 108 millimetri: la Nighthawk Custom ha deciso di accorciare la canna (resta bull, match grade, con la volata svasata verso l’interno; è nera, trattata con una finitura argento Dlc) della pistola semiautomatica Bds9, ora disponibile anche nella versione Commander, più ridotta; a una lunghezza complessiva di 218 millimetri corrisponde un peso di 1.083 grammi.

Il caricatore è bifilare, e non potrebbe essere diverso: l’acronimo che definisce il nome dell’arma, infatti, sta per Boardroom double stack; non cambiano neppure né la capienza, 17+1 colpi, né il calibro, 9×19 mm.

La Nighthawk Custom ha mantenuto anche la tecnologia Interchangeable optics system, che consente di alternare rapidamente tra la tacca posteriore Heinie Black ledge e il punto rosso mantenendo l’allineamento con la mira frontale in fibra ottica.

Completata dal consueto grilletto flat in alluminio leggero, sul mercato internazionale (in Italia la distribuzione del marchio passa dalla Cosmi, con cui vige un accordo di reciprocità) la Bds9 Commander costa 6.199 dollari.

