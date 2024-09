La Daniel Defense annuncia la Limited Series #18

Lasciandone intravedere le forme la Daniel Defense ha annunciato che a breve metterà in vendita la diciottesima carabina della Limited Series.

A storm on the horizon, una tempesta all’orizzonte: è questo lo slogan usato dalla Daniel Defense per annunciare che nei prossimi giorni presenterà il diciottesimo modello della Limited Series, la linea di carabine da collezione in edizione limitata originariamente nata per accompagnare lo sviluppo del 2023 e poi, visto il successo (alcuni pezzi sono rimasti disponibili giusto qualche minuto dopo il lancio), mantenuta stabilmente nel catalogo.

Al momento dell’arma s’intravede soltanto il profilo in chiaroscuro; sono comunque già identificabilissimi il caricatore dalla capacità elevata e l’ottica di serie. Per scoprire qualche dettaglio in più, compreso il prezzo, sarà necessario attende giusto qualche giorno, se non qualche ora.

