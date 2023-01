La Glock G47 Mos sul mercato civile

Per tre anni l’ha utilizzata soltanto la polizia di frontiera americana: ora la Glock G47 Mos sbarca sul mercato civile, per sostituire la G17 Gen5 Mos (non però la G17 Gen5 standard).

Dopo esser stata per più di tre anni riservata esclusivamente alla Us Custom and border protection, la polizia di frontiera americana, da adesso la pistola Glock G47 Mos arriva sul mercato civile. Le performance sono le medesime della G17 Gen5 Mos che andrà a sostituire (resterà però disponibile la versione standard, quella senza predisposizione per il montaggio del micro red dot); se ne distingue per la lunghezza ridotta della dust cover, ossia della parte anteriore del telaio, e per la maggior sporgenza del fondo del caricatore, più facile da estrarre in caso d’inceppamento.

La canna misura 114 millimetri: si tratta dunque di una pistola full size (202 millimetri la lunghezza, 735 grammi il peso col caricatore inserito ma vuoto); sono disponibili caricatori (9×19 mm il calibro) da 17, 19, 24, 31 e 33 colpi. Glock assicura la compatibilità con i componenti di G17 Gen5 Mos, G19 Gen5 Mos e G45 Mos.

Non è l’unica novità recente di Glock. Alla vigilia dello Shot Show 2023 s’è infatti saputo dell’ampliamento della Gen5 con l’introduzione della G20 e della G21.

