La Glock Gen5 si amplia

Nella serie di pistole Glock Gen5 entrano la G20 Mos e la G21 Mos, rispettivamente in 10 mm e in .45 acp.

Una in 10 mm, una in .45 acp: sono realizzate in due calibri diversi le due nuove pistole optic ready che ampliano la Glock Gen5, l’ultima generazione di pistole Glock nella quale è integrata una ventina di modifiche rispetto alla Gen4; su tutte si notano la canna Glock marksman barrel con una rigatura innovativa e la rimozione dei finger groove sull’impugnatura per renderla adeguata a mani di qualsiasi dimensione.

La G20 Gen5 Mos e la G21 Gen5 Mos condividono innanzitutto l’hold open ambidestro, la finitura nDlc sulle parti metalliche, la minigonna svasata e il pulsante di sgancio del caricatore, reversibile; sono comuni anche il Modular backstrap system brevettato che facilita la sostituzione del dorsalino, la tecnologia Mos-Modular optic system, il funzionamento Safe action e le dimensioni (canna da 117 millimetri, lunghezza complessiva 205 millimetri). Oltre al calibro cambiano la capacità del caricatore (15 colpi in 10 mm; 13 colpi in .45 acp) e conseguentemente il peso dell’arma scarica, rispettivamente 845 e 825 grammi.

L’annuncio è di poche ore fa; Glock non ha ancora fatto sapere in che tempi e con che prezzi le due armi arriveranno sul mercato internazionale, ma è verosimile che nei prossimi mesi Bignami inizierà a importarle in Italia.

