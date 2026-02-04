Negli Usa la Beretta 80X Cheetah in calibro .32 acp

Sul mercato americano oltre che in .380 acp la Beretta 80X Cheetah è disponibile anche in .32 acp.

L’obiettivo è ridurre al minimo il rinculo e la fatica, così da consentire ai tiratori di concentrarsi sull’impugnatura e sulla pressione del grilletto: è questo lo spirito che ha spinto la Beretta Usa a lavorare sulla pistola semiautomatica 80X Cheetah insieme alla Langdon Tactical Technology e a decidere di aggiungere il .32 acp tra i calibri disponibili in America insieme al .380 acp.

Sono due le colorazioni disponibili, all black o con fusto bronzo, con canna rispettivamente filettata ½ x28 oppure standard; il grilletto Ltt consente di sparare sia in singola sia in doppia azione, con un peso di sgancio di 1.815-1.927 e 2.495-2.720 grammi.

Si tratta di una pistola optic ready con fresatura diretta per il red dot Holosun Eps; sul mercato americano il prezzo parte da 755 dollari e arriva fino a 1.375 a seconda degli optional.

