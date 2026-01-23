La medaglia dei 500 anni per chi acquista un’arma Beretta nel 2026

Chi nel 2026 acquisterà un’arma Beretta riceverà la medaglia che celebra i 500 anni d’attività dell’azienda.

Vale anche per il mercato italiano l’iniziativa annunciata nel corso dello Shot Show di Las Vegas: chi, nel corso del 2026, acquisterà un’arma Beretta avrà la possibilità di riscattare la medaglia che, prodotta da Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, celebra i 500 anni d’attività dell’azienda; su un lato si staglia il logo dell’anniversario, sull’altro il profilo di Villa Beretta.

Per ricevere la medaglia – in Italia la Beretta la spedirà, secondo un calendario stabilito, all’armeria selezionata tra quelle aderenti – è necessario registrare la garanzia dell’arma sul sito ufficiale.

«Siamo orgogliosi di celebrare questo traguardo irripetibile» scrive in una nota la famiglia Beretta «e desideriamo che tutti ne facciano parte. Non si tratta solo di una celebrazione della nostra famiglia e della nostra gente, ma di un omaggio a tutti i cacciatori, tiratori e amanti dell’aria aperta che hanno reso Beretta ciò che è oggi, e a coloro che renderanno Beretta ciò che sarà domani: vogliamo che tutti loro abbiano la possibilità di conservare un ricordo tangibile del cinquecentesimo anniversario di Beretta».

