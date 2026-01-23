Tredici (più uno) colpi dall’alto: ecco la Kel-Tec Pr-3 At

Allo Shot Show di Las Vegas la Kel-Tec ha presentato la Pr-3 At, pistola ultracompatta del tipo top loading, priva di caricatore classico.
Per festeggiare i trentacinque anni d’attività (la sua fondazione risale al 1991, Origin il distributore in Italia), allo Shot Show di Las Vegas la Kel-Tec ha deciso di proporre una pistola ultracompatta (canna di 72,5 millimetri, 142 millimetri la lunghezza complessiva, 404 grammi il peso) caratterizzata da un meccanismo particolare: la Pr-3 At, infatti, è del tipo top loading, ossia caricabile dall’alto senza un caricatore classico, scelta che consente al fusto di mantenere dimensioni contenute anche con una capacità di 13+1 colpi calibro .380 acp.
Sono tre le varianti disponibili, diverse per colorazione (nera, verde, tan); in ciascuna il peso di sgancio del grilletto è pari a 2.040 grammi.
