La navetta per arrivare a Eos 2026

Gli organizzatori di Eos 2026 hanno diffuso orari e percorsi della navetta che collega il quartiere fieristico col centro di Parma e con la stazione ferroviaria.
Quest’anno, il primo a Parma dopo tanti a Verona, non si potrà fare affidamento sulla memoria o sulle abitudini: pertanto a poco più di un mese dall’inaugurazione gli organizzatori di Eos 2026 (28-30 marzo) stanno cominciando a riepilogare i modi con i quali si potrà raggiungere il quartiere fieristico, tra i quali ci sarà anche la navetta di collegamento col centro della città e con la stazione ferroviaria.
Le navette passeranno ogni trenta minuti, con la medesima cadenza ogni ora; la prima corsa direzione fiera partirà alle 7 sabato, alle 7.30 domenica e lunedì; alle 19.35 l’ultima di rientro. Per i visitatori il titolo di viaggio, gratuito per gli espositori, costerà due euro.
Andata
- Strada Mazzini: 0 e 30
- Viale Mariotti: 2 e 32
- Stazione Fs ovest: 5 e 35
- Via Lanfranco: 8 e 38
- Fiere di Parma: 20 e 50
Ritorno
- Fiere di Parma: 5 e 35
- Cornocchio: 12 e 42
- Stazione Fs est: 20 e 50
- Barriera Saffi: 23 e 53
- Barriera Repubblica: 26 e 56
- Piazza Garibaldi: 29 e 59
- Strada Mazzini: 0 e 30
