La navetta per arrivare a Eos 2026

Gli organizzatori di Eos 2026 hanno diffuso orari e percorsi della navetta che collega il quartiere fieristico col centro di Parma e con la stazione ferroviaria.

Quest’anno, il primo a Parma dopo tanti a Verona, non si potrà fare affidamento sulla memoria o sulle abitudini: pertanto a poco più di un mese dall’inaugurazione gli organizzatori di Eos 2026 (28-30 marzo) stanno cominciando a riepilogare i modi con i quali si potrà raggiungere il quartiere fieristico, tra i quali ci sarà anche la navetta di collegamento col centro della città e con la stazione ferroviaria.

Le navette passeranno ogni trenta minuti, con la medesima cadenza ogni ora; la prima corsa direzione fiera partirà alle 7 sabato, alle 7.30 domenica e lunedì; alle 19.35 l’ultima di rientro. Per i visitatori il titolo di viaggio, gratuito per gli espositori, costerà due euro.

Andata

Strada Mazzini : 0 e 30

: 0 e 30 Viale Mariotti : 2 e 32

: 2 e 32 Stazione Fs ovest : 5 e 35

: 5 e 35 Via Lanfranco : 8 e 38

: 8 e 38 Fiere di Parma: 20 e 50

Ritorno

Fiere di Parma : 5 e 35

: 5 e 35 Cornocchio : 12 e 42

: 12 e 42 Stazione Fs est : 20 e 50

: 20 e 50 Barriera Saffi : 23 e 53

: 23 e 53 Barriera Repubblica : 26 e 56

: 26 e 56 Piazza Garibaldi : 29 e 59

: 29 e 59 Strada Mazzini: 0 e 30

