La navetta per arrivare a Eos 2026

Di
ArmiMagazine.it
-
La navetta per arrivare a Eos 2026
© Bruno-Nunes / shutterstock

Gli organizzatori di Eos 2026 hanno diffuso orari e percorsi della navetta che collega il quartiere fieristico col centro di Parma e con la stazione ferroviaria.

Mappa navetta Fiere di Parma EosQuest’anno, il primo a Parma dopo tanti a Verona, non si potrà fare affidamento sulla memoria o sulle abitudini: pertanto a poco più di un mese dall’inaugurazione gli organizzatori di Eos 2026 (28-30 marzo) stanno cominciando a riepilogare i modi con i quali si potrà raggiungere il quartiere fieristico, tra i quali ci sarà anche la navetta di collegamento col centro della città e con la stazione ferroviaria.

Le navette passeranno ogni trenta minuti, con la medesima cadenza ogni ora; la prima corsa direzione fiera partirà alle 7 sabato, alle 7.30 domenica e lunedì; alle 19.35 l’ultima di rientro. Per i visitatori il titolo di viaggio, gratuito per gli espositori, costerà due euro.

Andata

  • Strada Mazzini: 0 e 30
  • Viale Mariotti: 2 e 32
  • Stazione Fs ovest: 5 e 35
  • Via Lanfranco: 8 e 38
  • Fiere di Parma: 20 e 50

Ritorno

  • Fiere di Parma: 5 e 35
  • Cornocchio: 12 e 42
  • Stazione Fs est: 20 e 50
  • Barriera Saffi: 23 e 53
  • Barriera Repubblica: 26 e 56
  • Piazza Garibaldi: 29 e 59
  • Strada Mazzini: 0 e 30

