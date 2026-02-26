Iwa OutdoorClassics 2026, al via a Norimberga la fiera delle armi e della caccia

Apre oggi i battenti Iwa OutdoorClassics 2026, la fiera professionale delle armi, della caccia e della sicurezza: fino a domenica 1° marzo in arrivo una pioggia di novità.
Sono circa 1.000 gli espositori, provenienti da tutto il mondo, che porteranno a Norimberga le novità della prossima stagione; di questi ben 100 sono italiani, cifra che pone il nostro Paese tra i tre più rappresentati.
A Iwa OutdoorClassics 2026, la fiera delle armi, della caccia, del tiro sportivo, della coltelleria, dell’outdoor e della sicurezza (aperta ai soli addetti ai lavori), i principali produttori europei e molti americani presenteranno le loro novità per il 2026.
Noi di Armi Magazinesaremo presenti e vi proporremo qui nel nostro sito i prodotti più interessanti che troveremo nei padiglioni della fiera di Norimberga. Stay tuned!
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.