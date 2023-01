La pistola Beretta 80X Cheetah Launch Edition in Italia

La pistola Beretta 80X Cheetah Launch Edition è già acquistabile sul mercato italiano: il numero di pezzi disponibili la rende quasi un’arma da collezione.

Cento pezzi a 919 euro l’uno: è verosimile che in Italia andrà esaurita a breve l’edizione di lancio (per l’appunto Launch Edition) della pistola Beretta 80X Cheetah; è il modello che Beretta ha scelto per reinterpretare la 84 in una chiave moderna innovandola nei materiali, nei rivestimenti, nell’ergonomia e nello scatto. La Launch Edition si contraddistingue per il colore del fusto in lega d’alluminio, bronzo anodizzato, e per la canna inox (99 millimetri la lunghezza); tra il 2023 e il 2024 usciranno sul mercato finiture e colori diversi, nero compreso.

Come già anticipato negli scorsi giorni, si tratta di una pistola compatta a singola-doppia azione con chiusura labile a massa battente; il caricatore ospita 13+1 colpi calibro .380 acp (9 corto). Nei dettagli, dal cane scheletrato alla guardia del grilletto combat fino all’elsa maggiorata e alle superifici di presa aggressive, si riconosce il classico stile Beretta. Dotata di slitta anteriore Picatinny a due slot, l’arma è dotata di predisposizione per la rapida installazione del punto rosso.

