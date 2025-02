La Ruger 10/22 con calcio camo Kryptek Typhon

La Ruger ha aggiornato la carabina semiautomatica 10/22, introducendo un calcio camouflage Kryptek Typhon.

Intende darle «un look elegante» senza incidere sull’affidabilità: è così che la Ruger spiega la scelta d’introdurre una nuova variante della carabina 10/22, con calcio in polimero Kryptek Typhon (codice 31215, 379 dollari; in Italia la distribuzione del marchio passa dalla Bignami).

L’arma si sviluppa lungo una canna di 16,12” (409,5 millimetri; passo di rigatura 1:16”), in lega d’acciaio con finitura nera lucida, filettata ½x28; il carciatore rotante, estraibile, alberga dieci colpi calibro .22 lr. L’assenza di mire di serie è pareggiata dalla presenza d’una slitta integrale in alluminio.

Caratterizzata da un ponticello in polimero rinforzato in fibra di vetro e stabilizzato al calore e da una sicura manuale cross bolt, in questa versione la 10/22 misura 876 millimetri cui corrisponde un peso di 1.950 grammi.

