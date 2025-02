Il Banco nazionale di prova ha classificato come arma sportiva la Zastava M93 Black Arrow 12,7×108 mm, calibro sovietico finora da guerra.

Un altro calibro finora da guerra non è più solo da guerra: dopo aver classificato come sportiva un’arma in .50 Bmg (la prima è stata la Victrix Corvo; ne sono seguite altre venti), il Banco nazionale di prova ha deciso di fare lo stesso con una nell’equivalente sovietico, ossia il 12,7×108 mm: è la serba Zastava M93 Black Arrow, categoria C1, carabina bolt-action (canna di 1.007 millimetri, lunghezza totale 1.670 millimetri; 10 i colpi nel caricatore) per il tiro di precisione e a lunga distanza. L’Uits aveva espresso il proprio parere favorevole alla fine di novembre; il Banco di prova lo ha ricevuto circa un mese fa.

A quanto s’apprende, almeno per il momento dietro la richiesta ci sono esigenze tecniche, e non commerciali; la notizia resta comunque tale, e interessantissima.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.