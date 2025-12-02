La Ruger American Rimfire col calcio flat dark earth

La Ruger ha deciso di declinare la carabina American Rimfire in una nuova variante, col calcio flat dark earth; tre (.22 lr, .22 wmr, .17 hmr) i calibri disponibili.

Al classico nero, al verde oliva e al camouflage s’aggiunge una quarta colorazione: la Ruger ha deciso di declinare l’allestimento standard della sua carabina bolt-action American Rimfire in una nuova variante, col calcio in polimero flat dark earth.

Ottenuta mediante rotomartellatura, la canna (misura 16”, ossia 406 millimetri; passo di rigatura 1:9”; filettatura ½x28 con coprifiletto) sfoggia una finitura bluizzata in ciascuno dei tre calibri disponibili; in .22 wmr e in .17 hmr il caricatore (è il Bx-15) ospita 15 colpi, cinque in più del Bx-1 installato nel .22 lr. Lo sgancio del grilletto Ruger Marksman Adjustable è regolabile tra 1.360 e 2.268 grammi; del tipo tang la sicura, a 60° l’otturatore.

Complessivamente lunga 889 millimetri (349,25 millimetri la length of pull), ai quali corrisponde un peso di 2.405 grammi, nella variante flat dark earth l’American Rimfire costa 509 dollari. Come per tutti i modelli prodotti dalla Ruger, l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.